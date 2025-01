Janeiro tem bandeira verde garantida pela Aneel

Ilustrativa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro será verde, garantindo que os consumidores não terão custos extras nas contas de energia elétrica.

Essa decisão reflete as condições favoráveis de geração de energia no Brasil, impulsionadas, principalmente, pela melhoria nos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

A bandeira tarifária verde sinaliza um cenário positivo para o setor energético e para os consumidores, já que dispensa o uso de fontes de energia mais caras, como as usinas termelétricas.

A Aneel explicou que a chegada do período chuvoso desempenhou um papel crucial ao aumentar a capacidade de geração hidrelétrica no país, reduzindo a necessidade de acionamento de fontes térmicas.

Essa situação favorável tem sido recorrente. Desde abril de 2022, a bandeira tarifária verde foi mantida até julho de 2024, garantindo um longo período de alívio para os consumidores. Após uma breve interrupção, a bandeira verde voltou a ser aplicada em dezembro de 2024 e continuará vigente neste mês de janeiro, trazendo boas notícias logo no início do ano.

O sistema de bandeiras tarifárias, instituído em 2015, foi desenvolvido para informar os consumidores sobre as condições de geração de energia no país. A divisão em cores — verde, amarela e vermelha — reflete o custo de geração de energia em determinado período, sendo a bandeira verde um indicativo de que não há acréscimo nas tarifas.

Apesar do cenário positivo, a Aneel enfatiza a importância de manter hábitos conscientes no consumo de energia. O uso eficiente e sustentável da eletricidade continua sendo essencial, tanto para evitar desperdícios quanto para preservar os recursos naturais e a estabilidade do sistema elétrico.

Com a bandeira verde em vigor, o momento também reforça o compromisso de consumidores e gestores com a sustentabilidade e eficiência energética no Brasil.

*Com informações do Primeira Página