Japão suspende a importação de carne de aves de MS

Aves da região foram sacrificadas / Ilustrativa/Agência Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que governo japonês suspendeu temporária das importações de ovos, aves vivas, carne de aves e seus subprodutos de Mato Grosso do Sul, na terça-feira, 19.

Em nota, a pasta informou que a suspensão acontece após a confirmação do foco em Bonito em uma criação de aves domésticas de subsistência. A comercialização com os demais estados continua normalmente.

"O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. Segundo dados do AgroStat (sistema de estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro), Mato Grosso do Sul exporta ao país 18,4% de sua produção de carne de frango in natura".

As medidas sanitárias estão sendo aplicadas pelo Serviço Veterinário Oficial para contenção e erradicação do foco, bem como estão sendo intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas na região. Não há estabelecimentos avícolas industriais nas áreas de risco epidemiológico ao redor do foco.

Até o momento, não há nenhum foco confirmado da doença em produção comercial. Desta forma, o país segue com status livre de influenza aviária de alta patogenicidade perante a Organização Mundial de Saúde Animal.

O diretor-adjunto da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Cristiano Moreira, explicou que o caso foi identificado em uma galinha doméstica, provavelmente, infectada por uma ave silvestre (pode ser pássaros em geral), que tenha migrado de alguma área com incidência de casos, como países vizinhos.

“Ainda não finalizamos os estudos, mas provavelmente a origem da doença é de uma ave migratória. Aqui em Bonito aconteceu o primeiro caso em aves de subsistências, ou seja, aves domésticas, e isso não faz com que o Brasil perca o status sanitário e não compromete as nossas exportações, as nossas vendas em grandes áreas comerciais”.

O representante ainda disse o caso é isolado e foi adotado. "Iniciamos os protocolo, a partir do momento da notificação nós fizemos a coleta, mandamos para o laboratório e após recebermos o resultado, acionamos Grupo Especial de Atenção a Suspeita de Enfermidades Emergenciais ou Exóticas de Mato Grosso do Sul (GEASE/MS). Nós já finalizamos o protocolo de despovoamento e estamos iniciando o de limpeza e desinfecção, então está tudo bem, tudo tranquilo, temos equipes treinadas e estamos desde o início do ano nos preparando para um eventual caso, visto que países vizinhos ao nosso estado, como Paraguai ou Argentina, já tiveram casos confirmados”, detalhou Cristiano.

A secretária municipal de saúde, Ana Carolina Colla, reforçou que as famílias receberam atendimento médico e estão em isolamento, sem sintomas de gripe. Já o prefeito Josmail Rodrigues disse que houve investigação em todas as fazendas da região em um raio de 10 km.

“Nós estamos tranquilos em relação à situação, justamente porque tivemos essa resposta imediata, com identificação do foco, isolamento do local e rastreio de possíveis casos, não apenas na propriedade, mas nas fazendas vizinhas, no raio de até 10 km. Então nossa população pode ficar tranquila, porque estamos todos atentos e monitorando cada novidade”, finalizou.