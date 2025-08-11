Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 08:47

Dados

Jucems registra abertura de 1.223 empresas em julho

Este é o maior número para o mês na série histórica

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 08:18

João Prestes, Semadesc

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) contabilizou o registro de 1.223 empresas no mês de julho. Esse é o maior número para o mês em toda série histórica da Junta, que começou em 2000.

O setor de Serviços detém mais de três quartos do total de novas empresas, com 941 registros. Comércio ficou com 240 e Indústria, 42. No ano, já são 8.116 novas empresas, sendo 6.133 do setor de Serviços, 1.693 do Comércio e 290 da Indústria.

Na distribuição regional, Campo Grande concentra o maior número de empresas abertas no mês de julho com 575, seguida de Dourados (136), Três Lagoas (66), Ponta Porã (34), Naviraí (23), Chapadão do Sul (21), Nova Andradina (20), Maracaju (18), Paranaíba (16), Inocência e Corumbá (15), São Gabriel do Oeste e Coxim (14), Sidrolândia e Eldorado (12).

No ano passado, apenas em abril (1.038) e em julho (1.066) a Jucems registrou mais de 1 mil empresas no mês. Já em 2025, a casa do milhar está sendo batida todos os meses. Foram 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro, 1.201 em março, 1.118 em abril, 1.003 em maio, 1.022 em junho e, agora, 1.223 em julho.

