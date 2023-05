Junta Comercial registrou 800 novas empresas em abril; 70% no setor de comércio

Campo Grande lidera no crescimento de empresas / Foto: Bruno Rezende/ Governo do Estado

Mato Grosso do Sul ganhou 800 novas empresas no mês de abril, conforme dados da Carta de Conjuntura de Abertura de Empresas elaborada pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). O setor de Serviços continua aquecido, concentrando 70,38% do total de empresas abertas no mês. Comércio responde por 25,63% e Indústria 4%. No acumulado do ano já são 3.470 empresas abertas, sendo 2.470 do setor de Serviços, 863 do Comércio e 137 da Indústria.

O número de empresas abertas em abril é o segundo maior da série histórica iniciada em 2000. Só foi menor do que o total apurado em abril de 2013, quando o Estado registrou 811 novas empresas. Em relação a abril do ano passado (619), o crescimento foi de quase 30%. O Estado vem registrando números recordes todos os meses e em março, quebrou todos os recordes ao ultrapassar a casa de 1 mil empresas abertas em um único mês.

Na distribuição regional, Campo Grande continua liderando com 351 novas empresas abertas em abril, seguido de Dourados com 97, Três Lagoas (36), Ponta Porã (28), Naviraí (20), Chapadão do Sul (16), Corumbá (10) e Ribas do Rio Pardo (7). A Assessoria de Economia e Estatística estima que, considerando os dados históricos e a projeção de crescimento do mercado, sejam abertas 10.555 empresas no decorrer do ano.

Os números só comprovam a assertividade das políticas públicas de fomento à economia com geração de renda em todos os setores, pontuou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck. Ele enfatiza que novas empresas representam novas oportunidades de trabalho para os sul-mato-grossenses e os sonhos de empreendedores que se materializam. “O Estado tem estado atendo para garantir condições dessas empresas prosperarem, com incentivos, capacitação e orientação técnica através de parcerias com o Sebrae”, frisou.

A Carta de Conjuntura de Abertura de Empresas é um documento que apresenta informações relevantes sobre a criação de novas empresas. A fonte principal de dados é a Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc e responsável pelo registro e legalização de empresas no Estado. Todos os empresários que desejam abrir uma empresa em Mato Grosso do Sul precisam registrar seus negócios na Jucems, fornecendo informações como nome empresarial, tipo de sociedade, endereço, atividade econômica, entre outras.