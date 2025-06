Juros do cartão de crédito rotativo sobem em maio

Rafa Neddermeyer

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira (27) as novas Estatísticas Monetárias e de Crédito, que mostram aumento nos juros do cartão de crédito rotativo em maio, enquanto as taxas do cheque especial e do crédito consignado caíram.

Segundo o levantamento, os juros do cartão de crédito rotativo chegaram a 449,9% ao ano em maio. O número representa uma alta de 5,7 pontos percentuais em relação a abril, quando a taxa estava em 444,2% ao ano.

Esse tipo de cobrança acontece quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão até a data de vencimento. O saldo devedor entra no chamado "rotativo", uma das formas de crédito mais caras do mercado.

Cheque especial em queda

Ao contrário do cartão, os juros do cheque especial caíram no mês. Em maio, a taxa ficou em 134,7% ao ano, enquanto em abril estava em 137,4%, uma redução de 2,7 pontos percentuais.

Crédito consignado segue mais barato

Já o crédito consignado, que tem desconto direto em folha de pagamento, também apresentou leve queda. A taxa média em maio foi de 26,5% ao ano, 0,4 ponto percentual abaixo do registrado em abril.

Entre os diferentes públicos que usam esse tipo de empréstimo, os juros variam:

Servidores públicos: taxa de 24,8% ao ano

Trabalhadores da iniciativa privada: taxa bem mais alta, de 55,6% ao ano

Aposentados e pensionistas do INSS: juros de 24,3% ao ano

Essas variações ocorrem por causa do risco de inadimplência — quanto maior a estabilidade do emprego, menor a taxa de juros aplicada.

