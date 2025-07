Laboratório de Fitossanidade apresenta uso de micro-organismos no Pantanal Tech

Micro-organismos benéficos podem ser aliados poderosos na lavoura / (Foto Deivid Wesley)

Durante a programação do Pantanal Tech 2025, que tem colocado a região no mapa da inovação agroambiental, o Laboratório de Fitossanidade chamou a atenção com uma vitrine tecnológica que promete revolucionar o cultivo de hortaliças e outras culturas agrícolas. A equipe apresentou como micro-organismos benéficos podem ser aliados poderosos na lavoura, promovendo o crescimento saudável das plantas, protegendo contra pragas e ajudando a enfrentar os efeitos de estresses ambientais.

Com tecnologias ajustadas para uma aplicação segura e eficiente, os pesquisadores demonstraram como esses micro-organismos atuam diretamente no fortalecimento do sistema radicular, melhorando a absorção de nutrientes e contribuindo para o desenvolvimento vigoroso das plantas. Além disso, eles funcionam como agentes de controle biológico, reduzindo a necessidade de defensivos químicos e promovendo práticas mais sustentáveis no campo.

Demonstração de como micro-organismos atuam no fortalecimento do sistema radicular (Foto Deivid Wesley/O Pantaneiro)

Segundo os especialistas, os resultados são visíveis: hortaliças mais saudáveis, maior produtividade e menor impacto ambiental. "Estamos trabalhando com soluções naturais e eficazes, que respeitam o solo, a planta e o produtor", destacou um dos representantes do laboratório.

A vitrine tecnológica foi um dos destaques do evento, reforçando o papel da ciência e da biotecnologia na transformação do agronegócio regional, alinhando produtividade com sustentabilidade — uma prioridade crescente para agricultores do Pantanal e de todo o Brasil.

