Leilão do Detran-MS: Visitação abertas para 85 lotes com veículos para circulação e sucata

EcoSport no certame / (Foto: Reprodução, HMC)

No dia 2 de outubro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu início ao período de visitação de 85 lotes disponíveis no leilão. Entre os itens, destacam-se 64 motocicletas, incluindo uma Honda Bros 160, em bom estado, com lance inicial de R$ 4.488,00.

Os participantes poderão encontrar uma variedade de carros, como Parati, Gol, S10, Fiesta, Uno, EcoSport, entre outros, com lances iniciais que variam de R$ 1.800,00 para um VW Gol de 1988 até R$ 7.700,00 para um GM Celta de 2013. Também estão disponíveis um Ford Ecosport 2005, com lance a partir de R$ 5.771,00, e uma GM S-10 1995, iniciando em R$ 5.338,00.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de setembro de 2024. Os interessados podem conferir os detalhes e fotos dos veículos no site do leiloeiro, clique aqui. A visitação acontece de 2 a 4 de outubro, no pátio da Autotran (Av. Gerval Bernardino de Souza, nº 644, Bairro Rita Vieira), das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Os lances podem ser feitos até o dia 8 de outubro.

Além dos veículos em circulação, o Detran-MS também oferece 47 lotes de sucatas aproveitáveis e um lote de 21.060 kg de material ferroso. As condições de visitação para estes itens são as mesmas do leilão de veículos.