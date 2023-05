Licitação para obra emergencial na ponte sobre a BR-262 em Corumbá é aprovada

Trecho tem maior movimentação do município / Foto: Divulgação

Para melhorar o acesso e infraestrutura local, o Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (19) a licitação para obra emergencial de recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai, que fica na rodovia BR-262, em Corumbá. As obras eram necessárias para dar segurança para quem trafega na região.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) a obra emergencial consiste na demolição e reconstrução das extremidades das lajes que foram danificadas. Em conjunto haverá a operação de sinalização viária, através do sistema “pare e siga”.

Em março a Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) fez uma vistoria técnica na ponte, que mostrou a necessidade de realizar a obra de manutenção, para reparação dos problemas estruturais. As obras emergenciais têm estimativa de serem concluídas em até três meses, com o objetivo de garantir segurança aos usuários e integridade da estrutura. Desde aquela época o tráfego no local está ocorrendo em meia pista.

A abertura das propostas para licitação vai ocorrer no dia 7 de junho, a partir das 8h30, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Parque dos Poderes. Os editais podem ser consultados e retirados no site da Agesul.

Outras obras

O Governo do Estado também publicou licitações de outras obras de infraestrutura. Entre elas a pavimentação, drenagem e restauração de diversas ruas dos municípios de Corumbá, com objetivo de melhorar as condições e qualidade de vida da população. As propostas serão abertas dia 22 de junho.

Também será feita a obra de drenagem e contenção de erosão na Estrada do Barreirinho, em Fátima do Sul. Em Bodoquena foi aberto o certame para restauração de diversas ruas da cidade, contribuindo assim com o município para ter uma infraestrutura urbana mais qualificada.

Já a sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados, vai ganhar um hangar para o helicóptero que está disponível na unidade, que será usado em operações de segurança de combate ao tráfico de drogas e crime organizado. A licitação para construção do espaço vai receber as propostas no dia 07 de junho.