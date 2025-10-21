Limão Taiti e tomate têm queda nos preços na Ceasa-MS nesta semana

O limão Taiti apresentou queda de 9% no preço / Ceasa-MS

Situação semelhante ocorreu com o tomate do tipo Longa Vida, que também ficou mais barato, assim como o pepino comum, que registrou queda de 7,6% nos preços praticados no atacado.

O limão Taiti apresentou queda de 9% no preço nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), segundo o boletim semanal referente ao período de 20 a 25 de outubro. A redução é atribuída à boa oferta da fruta nas principais regiões produtoras de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, favorecida pelas chuvas recentes, que contribuíram para uma colheita estável.

Por outro lado, a cebola nacional foi o produto com maior elevação no período, com aumento médio de 12,5%. A batata-inglesa também teve acréscimo nos preços, acompanhando a tendência de alta entre os tubérculos.

