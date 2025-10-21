Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 15:52

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Limão Taiti e tomate têm queda nos preços na Ceasa-MS nesta semana

Cebola nacional registra maior alta, com aumento médio de 12,5%

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 15:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O limão Taiti apresentou queda de 9% no preço / Ceasa-MS

O limão Taiti apresentou queda de 9% no preço nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), segundo o boletim semanal referente ao período de 20 a 25 de outubro. A redução é atribuída à boa oferta da fruta nas principais regiões produtoras de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, favorecida pelas chuvas recentes, que contribuíram para uma colheita estável.

Situação semelhante ocorreu com o tomate do tipo Longa Vida, que também ficou mais barato, assim como o pepino comum, que registrou queda de 7,6% nos preços praticados no atacado.

Leia Também

• Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

• Preço da banana-prata cai 6,6%, mas abacate sobe quase 12% na Ceasa-MS

• Rota dos alimentos: saiba de onde vem os produtos mais vendidos na Ceasa-MS

Por outro lado, a cebola nacional foi o produto com maior elevação no período, com aumento médio de 12,5%. A batata-inglesa também teve acréscimo nos preços, acompanhando a tendência de alta entre os tubérculos.

semana 4 de outubro 1024x222

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Economia

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira

Economia

Atividade econômica brasileira cresce 0,4% em agosto

Em 12 meses, indicador é positivo em 3,2%

Economia

Gasolina comum registra maior variação de preços em Campo Grande

Publicidade

Economia

Lote extra do abono salarial será pago nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683

Esporte

Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed

Moradores do Assentamento Areias, em Nioaque, eles decidiram passar a data especial correndo ao lado do filho no evento de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo