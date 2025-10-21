Limão Taiti e tomate têm queda nos preços na Ceasa-MS nesta semana

Cebola nacional registra maior alta, com aumento médio de 12,5%
O limão Taiti apresentou queda de 9% no preço / Ceasa-MS
O limão Taiti apresentou queda de 9% no preço nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), segundo o boletim semanal referente ao período de 20 a 25 de outubro. A redução é atribuída à boa oferta da fruta nas principais regiões produtoras de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, favorecida pelas chuvas recentes, que contribuíram para uma colheita estável.
Situação semelhante ocorreu com o tomate do tipo Longa Vida, que também ficou mais barato, assim como o pepino comum, que registrou queda de 7,6% nos preços praticados no atacado.
Por outro lado, a cebola nacional foi o produto com maior elevação no período, com aumento médio de 12,5%. A batata-inglesa também teve acréscimo nos preços, acompanhando a tendência de alta entre os tubérculos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Economia
Em 12 meses, indicador é positivo em 3,2%
Atenção
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683
Esporte
Moradores do Assentamento Areias, em Nioaque, eles decidiram passar a data especial correndo ao lado do filho no evento de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS