Luan Santana compra fazenda em Aquidauana

O cantor sertanejo Luan Santana comprou uma fazenda em Aquidauana. Agora, ele pretende investir forte em pecuária nos próximos tempos.

Para isso, por meio da Ideas Produções, ele pessoalmente já fechou um importante negócio com a Baldan, empresa no setor de implementos e máquinas agrícolas.

Ao portal LeoDias, o sertanejo de 32 anos contou em primeira mão sobre a aliança com a marca e o que o incentivou a ingressar no meio pecuário.

"Minha terra inspira, pela fertilidade, pelo desenvolvimento, por tudo", iniciou ele, empolgado com o novo momento. "Entre todos os estados brasileiros, o maior PIB é do MS. E essa conexão com a Baldan vem de encontro com os meus novos negócios. Além de ser a mais renomada empresa no setor de implementos e máquinas agrícolas, eles vão me introduzir e me preparar para este universo", explicou Luan.