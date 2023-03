Lula diz que economia não cresceu e critica distribuição de dividendos da Petrobras

O presidente também comentou sobre a distribuição de dividendos da Petrobras / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira (2) que é preciso fazer investimentos para fazer a economia brasileira crescer e fez criticas a distribuição de dividendos da Petrobras. As informações são do g1.

Conforme o portal, Lula comentou a divulgação do crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entretanto, foi registrada uma desaceleração gradual no segundo semestre (saiba mais no vídeo acima).

"Tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador", afirmou Lula.

O presidente discursou durante cerimônia de relançamento do Bolsa Família, no Palácio do Planalto. "A economia brasileira não cresceu nada, nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. Não permitir que nenhuma obra continue paralisada neste país", afirmou.

Petrobras

O presidente também comentou sobre a distribuição de dividendos da Petrobras. Segundo o blog da Andréia Sadi, Lula e ministros têm pressionado por mudanças na distribuição, que no Planalto é classificada como "predatória" e atribuída ao ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes.

"A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com R$ 215 bilhões. Teve um lucro de R$ 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento do nosso país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal", disse Lula.

Lula defendeu que "as empresas brasileiras, os bancos brasileiros, têm que pensar primeiro nesse país, para depois pensar nos seus lucros ou pensar nos seus acionistas".