Mais de 90% dos aposentados que fizeram acordo foram ressarcidos

Reparação chegou a 1,64 milhão de vítimas das entidades associativas
O número de aposentados e pensionistas ressarcidos após sofrerem descontos indevidos em seus benefícios do INSS chegou a 1,64 milhão, o equivalente a 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que já formalizaram o acordo de reparação com o governo federal.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Previdência Social e se referem aos pagamentos realizados até a quinta-feira (7). Segundo a pasta, o número de beneficiários ressarcidos deve continuar crescendo nos próximos dias. Ao todo, mais de 2,43 milhões de aposentados e pensionistas têm direito a aderir ao acordo.
De acordo com o ministério, 68,6% dos beneficiários aptos já formalizaram a solicitação, e praticamente todos já receberam os valores. O pagamento é feito com agilidade e segurança, sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários.
A estimativa é de que cerca de 700 mil pessoas ainda possam aderir ao acordo e receber o dinheiro em até três dias após a solicitação.
Quem pode aderir?
A adesão ao acordo é gratuita e está disponível para aposentados e pensionistas que contestaram os descontos indevidos e não obtiveram resposta da entidade ou associação responsável no prazo de 15 dias úteis.
Antes de assinar o acordo, o beneficiário pode consultar o valor a ser ressarcido.
Onde e como aderir
A adesão pode ser feita exclusivamente pelos seguintes canais:
Aplicativo ou site Meu INSS
Agências dos Correios
A central 135 está disponível para consultas e contestações, mas não realiza a adesão.
