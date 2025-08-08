Mais de 90% dos aposentados que fizeram acordo foram ressarcidos

Antonio Cruz/Agência Brasil

O número de aposentados e pensionistas ressarcidos após sofrerem descontos indevidos em seus benefícios do INSS chegou a 1,64 milhão, o equivalente a 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que já formalizaram o acordo de reparação com o governo federal.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Previdência Social e se referem aos pagamentos realizados até a quinta-feira (7). Segundo a pasta, o número de beneficiários ressarcidos deve continuar crescendo nos próximos dias. Ao todo, mais de 2,43 milhões de aposentados e pensionistas têm direito a aderir ao acordo.

De acordo com o ministério, 68,6% dos beneficiários aptos já formalizaram a solicitação, e praticamente todos já receberam os valores. O pagamento é feito com agilidade e segurança, sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários.

A estimativa é de que cerca de 700 mil pessoas ainda possam aderir ao acordo e receber o dinheiro em até três dias após a solicitação.

Quem pode aderir?

A adesão ao acordo é gratuita e está disponível para aposentados e pensionistas que contestaram os descontos indevidos e não obtiveram resposta da entidade ou associação responsável no prazo de 15 dias úteis.

Antes de assinar o acordo, o beneficiário pode consultar o valor a ser ressarcido.

Onde e como aderir

A adesão pode ser feita exclusivamente pelos seguintes canais:

Aplicativo ou site Meu INSS

Agências dos Correios

A central 135 está disponível para consultas e contestações, mas não realiza a adesão.

