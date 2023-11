Mais de 5 mil contribuintes de MS recebem lote residual de novembro do IRPF

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (30) para 5.973 contribuintes em Mato Grosso do Sul, o lote residual de novembro do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física). Ao todo são R$ 12.533.149,23 em restituições.

A consulta abriu na semana passada, segundo o Midiamax. No Brasil, segundo a Receita Federal, o crédito bancário cai para 358.737 contribuintes, no valor de R$ 762.906.928,68.Entenda o lote residual da restituição

O cronograma de lotes regulares do IRPF 2023 com com o pagamento do quinto e último lote realizado em setembro de 2023.

Por outro lado, os lotes residuais de restituição são pagos após o término dos lotes regulares e destinam-se a restituições que foram processadas posteriormente, devido a retificações ou outras correções na declaração.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição, neste link. No local, basta inserir os dados e saber se você é um dos contemplados.

Caso você acesse no celular, basta abrir o aplicativo da Receita Federal, clicar em Consulta Restituição, que será encaminhado para a página.