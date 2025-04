Mais Social: famílias beneficiadas recebem pagamento antecipado em abril

Mais Social / Divulgação

Os beneficiários do programa Mais Social receberão o auxílio de R$ 450 de forma antecipada neste mês de abril. O valor será depositado na próxima quinta-feira, dia 17, três dias antes da data usual, que é o dia 20.

Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, R$ 17.043.750,00 serão injetados na economia do estado, valor correspondente ao pagamento do benefício para 37.875 famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa.

Além do pagamento regular aos beneficiários ativos, o Governo também autorizou um repasse adicional de R$ 289.198,57 para 553 beneficiários que ainda possuem saldo na via anterior do cartão do programa. A transferência para a nova via garante a continuidade do acesso ao benefício, sem prejuízos financeiros para essas famílias.

O que é o Mais Social

O valor, geralmente pago após o dia 20 de cada mês, é destinado à manutenção da dignidade e à promoção da inclusão social, permitindo que milhares de famílias sul-mato-grossenses tenham acesso a alimentos e produtos de primeira necessidade.

O Mais Social é um dos principais programas de transferência de renda do Estado, coordenado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), com foco no combate à insegurança alimentar.

O cartão do Mais Social não permite saque em espécie, sendo utilizado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios, gás de cozinha e produtos de higiene. O objetivo é assegurar que o recurso cumpra sua função essencial: fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias atendidas.

Para mais informações, os beneficiários podem acessar o site da Sead (inserir link) ou entrar em contato pelo telefone (67) 3368-9000.

A antecipação do pagamento reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a justiça social e o apoio às populações mais vulneráveis.