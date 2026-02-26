Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 18:35

Modernização

Mato Grosso do Sul terá R$ 928 milhões de investimentos na rede elétrica

O objetivo dos investimentos é continuar a atrair novas empresas e ainda oferecer boas condições para as que já estão instaladas no Estado

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 16:57

O objetivo dos investimentos é continuar a atrair novas empresas e ainda oferecer boas condições para as que já estão instaladas no Estado / Divulgação/Governo de MS

Os investimentos previstos no setor energético em Mato Grosso do Sul foram apresentados ao Governo do Estado pela diretoria da Energisa. Para expansão e modernização da rede elétrica no Estado a previsão de investimentos, em 2026, é de aproximadamente R$ 928 milhões.

O governador Eduardo Riedel participou de uma reunião, ontem (25), juntamente com o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) -, com o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, e ainda o secretário Rodrigo Perez (Segov) e o secretário-adjunto Artur Falcette (Semadesc).

O objetivo dos investimentos é continuar a atrair novas empresas e ainda oferecer boas condições para as que já estão instaladas no Estado. “Recebemos a concessionária que veio nos apresentar investimentos e melhorias, pautas de interesse do Estado, importantes para o desenvolvimento e uma demanda que recebemos especialmente de quem decide investir em Mato Grosso do Sul”, frisou o secretário Rodrigo Perez.

A empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado anunciou investimentos de R$ 928 milhões que serão empregados na expansão e modernização da rede.

Além da expansão da rede elétrica e novas ligações, ampliando o acesso à energia, também será feita a modernização da rede elétrica. a construção de novas subestações e linhas de alta tensão, gerando impacto direto no desenvolvimento regional para indústria, agronegócio e na inclusão social das comunidades.

A Energisa MS atende aproximadamente 1,2 milhão de clientes em 74 municípios de Mato Grosso do Sul. E além dos investimentos na rede convencional de energia elétrica, a empresa atua em projetos de impacto social e ambienta como o “Ilumina Pantanal”. O projeto possibilitou o acesso a energia para quase três mil famílias ribeirinhas com a implantação de painéis solares.

