Mega da Virada 2024 promete prêmio recorde de R$ 600 milhões

Divulgação

As apostas para a Mega da Virada 2024 começam nesta segunda-feira (11), trazendo a promessa de um prêmio histórico de R$ 600 milhões. O valor supera o montante do ano passado e se torna o maior já oferecido na modalidade, alimentando os sonhos de milhões de brasileiros.

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, fechando o ano com a possibilidade de transformar a vida de um ou mais sortudos. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e decida investir na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões só no primeiro mês. Para se ter uma ideia, esse dinheiro permitiria uma estadia de mais de dois anos no hotel mais caro do mundo ou a compra de 1.430 carros superesportivos como o Toyota GR Corolla fabricado no Brasil.

A Mega da Virada é conhecida por não acumular. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina, e assim por diante. Com todas as faixas de premiação, o total distribuído pode ultrapassar R$ 1 bilhão, tornando-se um dos maiores eventos lotéricos do planeta.

As apostas podem ser realizadas até o dia do sorteio, utilizando o volante específico da Mega da Virada. Além das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, os interessados podem apostar pelo portal Loterias CAIXA, aplicativo oficial ou pelo Internet Banking CAIXA, exclusivo para correntistas. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 5,00.

Para quem deseja aumentar as chances, o Bolão CAIXA é uma opção viável. Com preço mínimo de R$ 15 e cotas a partir de R$ 6, grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho podem se unir na busca pelo grande prêmio. É importante ficar atento às possíveis tarifas adicionais cobradas pelas lotéricas ou pelos canais digitais.