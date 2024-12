Mega da Virada: site Loterias Caixa tem fila de espera para apostar

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O site Loterias Caixa, da Caixa Econômica Federal, que oferece apostas online em loterias oficiais, apresentou fila de espera desde o início da tarde desta segunda-feira (30). Ao acessar o portal às 14h50, a reportagem da Agência Brasil encontrou uma mensagem indicando que o tempo de espera para realizar apostas seria superior a uma hora.

Na página, era exibida a seguinte mensagem: "Você está em uma sala de espera virtual. Por favor, aguarde. Você logo poderá acessar a aplicação. Horário previsto para entrar no Loterias Online: mais do que uma hora". A demora é consequência do aumento nas apostas para a Mega-Sena da Virada, sorteio especial realizado anualmente no dia 31 de dezembro, que atrai milhões de apostadores com o prêmio, geralmente muito maior do que nos sorteios regulares.

No aplicativo Caixa, disponível para correntistas, as apostas seguem normalmente. No entanto, o aplicativo Loterias Caixa também enfrentou lentidão e, em alguns momentos, ficou fora do ar.

As apostas continuam disponíveis nas mais de 13 mil casas lotéricas em todo o país. Porém, a lotérica Lotérica 2000, no centro de Brasília, também enfrenta instabilidade e demora, conforme confirmado pela atendente da unidade, Antonia Vidal. "Está lento, mas quem está na fila consegue finalizar as apostas. Todo ano é assim, tem uma correria para fazer uma 'fezinha' antes da Mega da Virada", explicou.

A Agência Brasil aguarda um posicionamento da Caixa Econômica Federal sobre as ações para resolver os problemas técnicos.

A Mega-Sena da Virada 2024 tem prêmio estimado em R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas. A premiação também inclui os acertos de cinco e quatro números. Ao contrário dos sorteios regulares da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula; se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números.

Para participar, os apostadores devem escolher pelo menos seis números dentre os 60 disponíveis. As apostas podem ser feitas até as 18h desta quarta-feira (31) em lotéricas, Internet Banking, pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo aplicativo Caixa, ou no portal Loterias Caixa. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5.

Além disso, os apostadores têm a opção de participar de bolões oficiais para aumentar as chances de ganhar.

O sorteio será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (31), às 20h, pela televisão e também pela internet, através do canal do Youtube da Caixa e na página das Loterias Caixa no Facebook.

*Com informações da Agência Brasil