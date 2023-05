Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no próximo sorteio

Mega-sena acumulou / Marcelo Brandt/G1

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2589 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (6). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio pode chegar a R$ 40 milhões.

Confira os números sorteados: 01 - 15 - 16 - 25 - 32 - 36. 35 apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 83.308,16 cada. Já a quadra teve 3.201 apostas ganhadoras; cada uma leva R$ 1.301,28.

Quem quiser concorrer ao prêmio milionário pode fazer apostas em qualquer casa lotérica até terça-feira (09). O sorteio será realizado em São Paulo, às 20h (horário de Brasília).