14 de Setembro de 2025 • 14:19

Economia

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Dezenas sorteadas foram: 18, 25, 35, 40, 46 e 47

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 11:25

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2914 da Mega-sena, sorteadas na noite de sábado (13).

As dezenas foram 18, 25, 35, 40, 46 e 47. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 25 milhões no próximo concurso, que corre na terça-feira (16).

Vinte e duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber prêmio de R$ 62.315.

Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.468 e será pago 1.539 apostas.

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

