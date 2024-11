Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14,5 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2797 da Mega-Sena, realizado neste sábado (16), não teve vencedores com as seis dezenas acertadas. Os números sorteados foram: 01, 03, 15, 25, 45 e 52.

Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que acontecerá na terça-feira (19), acumula e chega a R$ 14,5 milhões.

Na faixa dos cinco acertos, 37 apostas levaram R$ 71.370,47 cada. Já 3.876 jogos acertaram quatro números e ganharam R$ 973,28.

Para participar do próximo sorteio, é necessário fazer uma aposta em qualquer lotérica credenciada ou no site oficial de loterias da Caixa. A aposta mínima, que custa R$ 5, permite a escolha de seis números entre 1 e 60. Se o apostador optar por incluir mais números, o valor da aposta aumenta. O prazo para registrar apostas é até às 19h do dia do sorteio.