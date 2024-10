Mega-Sena acumula prêmio de R$ 50 milhões para sorteio deste sábado

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Neste sábado (05), o concurso 2.783 da Mega-Sena terá um prêmio acumulado de R$ 50 milhões. O sorteio está programado para acontecer a partir das 19h (horário de MS) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo nos canais oficiais da CAIXA no YouTube e Facebook das Loterias CAIXA.

Se um único ganhador acertar os números e optar por investir o prêmio em poupança, ele poderá obter um rendimento mensal de aproximadamente R$ 287 mil no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) no portal Loterias CAIXA, no aplicativo Loterias CAIXA, ou pelo Internet Banking CAIXA para clientes da instituição. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Além de tentar a sorte, ao realizar uma aposta, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social, já que parte da arrecadação das Loterias CAIXA é destinada a repasses sociais conforme a legislação.