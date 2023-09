Mega-Sena pode pagar até R$ 40 milhões neste sábado

Sorteio da Mega-Sena

O concurso 2.636 da Mega-Sena pode sortear até R$ 40 milhões na noite deste sábado, 22, segundo nota divulgada pela Caixa Econômica Federal. Os sorteios dos principais produtos da estatal acontecem a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Para participar do sorteio, é preciso apostar de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas ou na página oficial da Caixa na internet. As apostas podem ser feitas até as 18h, tanto em casas lotéricas quanto nos canais eletrônicos. A "fezinha" mínima custa R$ 5.

Segundo informações da provedora, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas e faturar o prêmio principal com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar os números e ficar milionário.

Vale ressaltar que, no último sorteio, duas apostas simples e de cota única registradas em Mato Grosso do Sul, sendo uma de Campo Grande e outra de Dourados, faturaram R$ 45.524,71 ao acertar cinco dos seis numerais.

Segundo o rateio, divulgado pela estatal, a aposta da Capital foi registrada da Lotérica Itamaracá, situada na Rua Padre Mussa Tuma. Já o sortudo douradense fez sua aposta pelos canais oficiais eletrônicos.