Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões neste sábado

Cartela de aposta da Mega-Sena

O concurso 2.652 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3,5 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), deste sábado (04), em São Paulo.

No concurso da última quarta-feira (1º), uma aposta de Goiânia (GO) acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 104.876.676,04. Esse foi o terceiro maior prêmio da Mega em 2023.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet. A Mega soma três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados. Devido ao feriado de Finados na quinta (02), no entanto, os sorteios desta semana ficaram para quarta (1º) e sábado.