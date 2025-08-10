Acessibilidade

10 de Agosto de 2025 • 17:17

Economia

Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões

Números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 12:06

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, no dia 12.

Os números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51

5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43

4 acertos: 3.375 apostas ganhadoras, R$ 890,92

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

*Com informações da Agência Brasil

