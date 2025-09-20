Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.917 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
*Com informações da Agência Brasil
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Economia
Selic chega a 15% e deve permanecer alta por mais tempo
Mercado espera última alta da Selic em 2025: 14,75% ao ano
Copom aponta para aumento da Selic em 1 ponto em março
Evento
A Feira Literária de Bonito segue até domingo
Trânsito
Campanha reforça atitudes responsáveis e segue até 25 de setembro no município
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS