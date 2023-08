Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões neste sábado

Sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena realiza neste sábado, 5, o sorteio de R$ 60 milhões pelo sorteio 2.618. A premiação acontece às 19h, horário de Mato Grosso do Sul.

Os apostadores podem cadastrar as dezenas até às 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Vale lembrar que é necessário fazer um cadastro, ter a partir dos 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.