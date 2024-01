Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia R$ 6,5 milhões neste sábado, 6. O concurso 2.672 da modalidade será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook,

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 53 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor total do prêmio é possível que o ganhador compre 40 quitinetes, pagando R$ 155,5 mil por cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal ou aplicativo da loteria, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

Repasses Sociais

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da Caixa, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

Saiba mais sobre os repasses sociais nosite dasLoterias Caixa.