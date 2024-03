MegaFeirão Serasa Desenrola é lançado com painel sobre Educação Financeira

Oportunidade esta disponível no site do Serasa / Divulgação

Correios, Ministério da Fazenda e Serasa realizaram na manhã desta segunda-feira (4) o lançamento do 1º MegaFeirão Serasa Desenrola no Palácio dos Correios, em São Paulo (SP). O mutirão emergencial visa estimular a renegociação de dívidas, facilitando a vida de consumidores de todo o que país podem acessar ofertas especiais de várias formas, digitais ou presenciais.

De forma presencial, os moradores da Grande São Paulo podem encontrar as ofertas e descontos em guichês específicos e fechar seu acordo sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional no Palácio dos Correios, na Praça Pedro Lessa, esquina com a Avenida São João, Vale do Anhangabaú, até dia 28 de março, das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira.

“Como empresa pública e agentes do governo federal, os Correios atuam para melhorar a vida das brasileiras e dos brasileiros. Nesta parceria com o Ministério da Fazenda e a Serasa, estamos facilitando o acesso da população aos principais programas de combate ao endividamento do Brasil, contribuindo para a redução da inadimplência e para o crescimento da economia do país”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“Nunca fizemos uma ação de tamanha grandiosidade a abrangência”, explica o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes. “E por isso estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas”.

São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

As condições do Desenrola têm proporcionado descontos generosos, como o caso do morador de Cachoeirinha (RS) que negociou 100 dívidas que somavam R$ 24.626 por apenas R$ 4.336, segundo a operadora do programa. Um outro consumidor de Abreu e Lima (PE) ganhou 96% de desconto para negociar 25 dívidas que somavam R$ 151.809 por R$ 4.908.

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

Site:

http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575–2096

Além disso, também é possível regularizar suas pendências em todas as agências dos Correios do Brasil, a partir de uma taxa de R$4,20.

Painel sobre Educação Financeira

Os Correios participaram, ainda, de um painel especial sobre educação financeira no Brasil, que contou com o diretor de Negócios da estatal, Sandro Alexandre Almeida; a secretária adjunta da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Ana Maria Netto Oliveira; o diretor da Serasa, Mateus Moura; o representante da B3, Adriano Pahoor; a psicóloga do dinheiro, Valéria Meirelles; e os especialistas em finanças Ana Leoni e Thiago Godoy (Papai Financeiro).

“Esse prédio tem 102 anos de portas abertas. Como dizemos nos Correios, somos soluções que aproximam pessoas. E isso tem tudo a ver com o Desenrola. A gente se sente muito feliz, e agradece ao Ministério da Fazenda e à Serasa por essa parceria que nos aproxima de milhares de cidadãs e de cidadãos que passam diariamente em nossas agências”, disse o diretor de Negócios da empresa.