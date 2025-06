Mercado reage à alta do IOF e pressiona governo por recuo

Marcello Casal Jr Agência Brasil

O recente decreto do governo federal que elevou a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para investimentos de fundos brasileiros no exterior — de 0% para 3,5% — causou forte reação no mercado financeiro. A medida foi criticada por representar uma possível forma de controle de capitais, o que gerou preocupação entre investidores e autoridades, como o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

O controle de capitais é um instrumento usado por governos para limitar ou direcionar a entrada e saída de recursos financeiros do país, com o objetivo de estabilizar a moeda local ou fomentar políticas industriais. Um dos impactos diretos dessas movimentações é sobre o valor do câmbio: quanto maior a entrada de dólares, maior a oferta e menor a cotação da moeda americana — o que valoriza o real, e vice-versa.