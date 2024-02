Montadoras vão investir R$ 41,4 bilhões no Brasil até 2032

Empresa Volkswagen / Divulgação

Com os anúncios crescentes nos últimos meses, o Brasil terá um total de R$ 41,4 bilhões em investimento da indústria automobilística até 2032. Só neste ano, duas montadoras já anunciaram planos de investimento, totalizando R$ 16 bilhões para a indústria brasileira. Isso é reflexo da melhoria do ambiente econômico, estimulado pela aprovação da reforma tributária, redução da taxa Selic, estabilidade do câmbio e o lançamento do Mover, programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação.

Nesta sexta-feira (2/2), a Volkswagen anunciou um investimento adicional de R$ 9 bilhões no Brasil até 2028, para projetos inovadores com foco em descarbonização, incluindo veículos híbridos, 100% elétricos e total flex. Somado ao aporte atual de R$ 7 bilhões para o período de 2022-2026, a montadora totaliza R$ 16 bilhões em investimento no país nesta década. O anúncio foi realizado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do MDIC e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, à planta da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP).

No final de janeiro, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em Brasília, executivos da General Motors anunciaram a primeira fase do novo plano de investimento da empresa no Brasil, de R$ 7 bilhões que serão aplicados entre 2024 e 2028. Esse valor será direcionado para ações como melhorias na capacidade e nas condições de produção e desenvolvimento tecnológico. Novos investimentos poderão ser anunciados nas fases seguintes do plano.

Também anunciaram novos recursos no Brasil até 2032 as montadoras Great Wall (R$ 10 bilhões entre 2023 e 2032); Renault (R$ 5,1 bilhões de 2021 a 2027); CAOA (R$ 4,5 bilhões entre 2021 e 2028); BYD (R$ 3 bilhões de 2024 e 2030); e Nissan (R$ 2,8 bilhões de 2023 a 2025).

Os investimentos em inovação e descarbonização estão alinhados com os objetivos da Nova Indústria Brasil , política industrial que vai destinar R$ 300 bilhões para o financiamento de ações que impulsionem a indústria brasileira, gerem empregos e melhorem a qualidade de vida da população.

MOVER

A sustentabilidade no setor automobilístico é incentivada pelo programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Lançado em dezembro e alinhado à neoindustrialização, ele amplia as exigências de descarbonização da frota automotiva e estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística.

Idealizado pelo MDIC, o Mover vai promover a expansão de investimentos em eficiência energética, incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobrar menos imposto de quem polui menos, criando o IPI Verde.