Morador de Três Lagoas fatura R$ 48 mil na quina

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Uma aposta de Nova Friburgo (RJ) levou R$ 28,8 milhões acumulados da Mega-Sena neste sábado (25), mas tem sul-mato-grossense comemorando também. Uma aposta de Três Lagoas acertou cinco números e faturou R$ 48,7 mil.

Os números sorteados foram 06 – 15 – 19 – 25 -32 – 42. Ao todo, 64 apostas acertaram na quina e levam R$ 48.714,94 no total. Já 4.323 apostas faturaram R$ 1.030,28 cada ao acertar quatro números sorteados.

O próximo sorteio acontece na terça-feira (28) e tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Em Mato Grosso do Sul, as apostas podem ser feitas até às 18h nas casas lotéricas e no aplicativo da Loterias Caixa.