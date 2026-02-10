MS abre 1.254 novas empresas em janeiro

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.254 novas empresas no primeiro mês de 2026, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), divulgados hoje (9). O resultado representa o segundo maior número de registros já contabilizados para o mês de janeiro, reforçando a constância do ambiente favorável aos negócios no Estado.



O setor de serviços liderou o ranking, com 982 empresas abertas, o que corresponde a 78,31% do total. Na sequência aparece o comércio, com 244 novos empreendimentos (19,4%), enquanto a indústria respondeu por 28 empresas, representando 2,23% das aberturas no período.



Entre as atividades econômicas que mais se destacaram estão as atividades médicas ambulatoriais, holdings e instituições não financeiras e os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, evidenciando a diversificação da base produtiva e o fortalecimento do setor terciário.



No ranking dos municípios, Campo Grande concentrou o maior número de novas empresas, com 546 registros em janeiro. Em seguida aparecem Dourados (120), Três Lagoas (45), Corumbá (28) e Naviraí (20).



De acordo com o diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, o desempenho confirma a regularidade no crescimento do empreendedorismo no Estado.



“Em janeiro de 2026, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul contabilizou 1.254 novos registros de empresas, representando o segundo maior número de aberturas no período. Com este resultado, espera-se que o crescimento econômico e o desenvolvimento do Estado impulsionem, em 2026, um novo recorde de abertura de empresas”, destacou.



O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, analisou os dados.



"Nós tivemos dois movimentos importantes. Nessa questão da abertura a gente vê claramente uma concentração na área de serviço que é decorrente novamente da expansão do próprio processo econômico. Por um outro lado nós tivemos também avanço na questão de fusões e holdings em função da alteração da regra de tributação do ganho de capital. Então nós tivemos uma grande abertura de novas empresas de holdings voltada decorrente da própria mudança na realização", ressaltou.



Verruck avaliou ainda que o resultado mostra uma continuidade do processo de abertura de empresas no Estado, que vem batendo recordes sucessivos.

"Isso acontece por conta do aumento do nível de atividade econômica. Os números refletem o ambiente econômico favorável e as políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo em Mato Grosso do Sul. O Estado vem consolidando um cenário de confiança para quem quer investir e empreender. Esses resultados demonstram que MS oferece segurança jurídica, agilidade nos processos e um conjunto de ações estruturantes voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável”, concluiu.