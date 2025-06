MS abre mais de mil novas empresas em maio e mantém ritmo de crescimento

Bruno Rezende/Secom/Arquivo

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.003 novos estabelecimentos em maio deste ano, número 4,4% maior que o do mesmo período de 2024. Os dados são da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems).

O setor de serviços liderou novamente o crescimento, com 755 novas empresas em maio.

O comércio veio em seguida, com 207 registros, e a indústria somou 41 novos empreendimentos. No acumulado do ano, o setor de serviços já contabiliza 4.418 empresas abertas, seguido pelo comércio (1.242) e pela indústria (212).

Entre as atividades que mais impulsionaram os números estão os serviços de psicologia e psicanálise, com 32 novas empresas; serviços administrativos e de escritório, com 30 registros; atendimentos médicos ambulatoriais, com 29; serviços odontológicos, com 27; e consultorias em gestão empresarial (exceto técnicas específicas), com 25 registros.

Campo Grande lidera entre os municípios, com 410 novas empresas abertas em maio. Dourados aparece na sequência com 96, seguida por Chapadão do Sul (40), Três Lagoas (39) e Sonora (36).

Para o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, os números confirmam o bom momento da economia estadual. “Tivemos o melhor mês de maio desde o início da série histórica em 2000. O setor de serviços representou 75,27% das novas empresas, seguido pelo comércio com 20,64% e pela indústria com 4,9%. O acumulado de 5.871 empresas no ano consolida o crescimento do estado, e nossa expectativa é manter esse ritmo até dezembro”, destacou.

