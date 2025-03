MS atinge 40 mil declaraÃ§Ãµes do Imposto de Renda 2025

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Mato Grosso do Sul alcançou, nesta sexta-feira (21), a marca de 40 mil declarações do Imposto de Renda 2025, conforme balanço da Receita Federal. O número representa 4% das 623.365 declarações esperadas no Estado até o prazo final, em 30 de maio.

No Brasil, já foram entregues 2 milhões de declarações, o que equivale a 8% do total de 43 milhões de contribuintes ativos no ano anterior. Segundo a Receita, 54,7% das declarações em MS foram feitas no modelo simplificado, representando 13,6% do volume declarado no mesmo período de 2024.

A Receita alerta que os horários de pico ocorrem entre 9h e 11h.

Devem declarar o Imposto de Renda em 2025 aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024, receberam rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil, realizaram operações na bolsa com ganhos acima de R$ 40 mil ou possuíam bens acima de R$ 800 mil, entre outros critérios.