MS chega a mais de 3,2 mil cargos e expande geração de emprego em maio

Governo divulga o aumento de emprego / Reprodução/Semagro/Imagem Ilustrativa

O Mistério do Trabalho e Emprego divulgou os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em maio de 2023. O crescimento foi de 3.250 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,53% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 34.253 admissões e de 31.003 desligamentos.

Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+1.126 postos de trabalho), seguido pelo setor de indústria (+788), construção (+636), comércio (+609) e agropecuária (+91).

No mês de maio 2023, Mato Grosso do Sul está em 12º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.250 empregos. O crescimento de 0,53% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 8º lugar em termos de crescimento percentual em maio de 2023.

No acumulado do ano (janeiro a maio), o MS ocupa o 11º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 21.922 empregos. O crescimento de 3,67% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 3º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.

No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Junho/22 a Maio/23, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 35.739 empregos formais. A expansão de 6,13% no período coloca o MS em 5º lugar em termos de crescimento percentual.

Em Aquidauana a proporção de admitidos é de 309 e desligados 308. Em Anastácio, cerca de 119 admitidos e 100 desligados.