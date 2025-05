MS discute investimentos em bioenergia com empresários em Nova Iorque

Divulgação/ Governo de MS

Com o objetivo de atrair novos investimentos e fortalecer o protagonismo de Mato Grosso do Sul no setor de biocombustíveis, o governador Eduardo Riedel participou na terça-feira (13) de reuniões com empresários da área de etanol em Nova Iorque, durante o evento internacional Sugar & Ethanol Week. O encontro abordou o papel dos biocombustíveis na mobilidade sustentável e na segurança energética, com foco na descarbonização e no uso de soluções de baixo carbono.



“Mato Grosso do Sul está inserido nesse contexto com uma produção de destaque e uma política consolidada de carbono neutro. Tivemos um dia muito produtivo, conversando sobre projetos voltados para o Estado, com foco em biometano, etanol de milho e de cana-de-açúcar”, afirmou o governador.



O evento contou com a participação de representantes do setor energético, investidores internacionais e autoridades públicas. Também estiveram presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a senadora Tereza Cristina. A comitiva sul-mato-grossense foi integrada pelos secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov).



Durante os debates, Riedel destacou que os grandes investimentos na cadeia de bioenergia estão cada vez mais voltados para Mato Grosso do Sul, em razão da infraestrutura instalada e do compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável.



Produção



Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais polos de bioenergia do Brasil, com uma estrutura que combina escala produtiva, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental. Atualmente, o Estado possui cerca de 800 mil hectares de cana-de-açúcar cultivados em 42 municípios, sem necessidade de desmatamento para expansão da atividade.



São 22 usinas em operação, com produção de etanol hidratado, anidro, bioeletricidade e, mais recentemente, biometano. O setor responde por 17% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do Estado e gera mais de 30 mil empregos diretos.



Para a safra 2025/2026, a projeção é de crescimento de 3,5% na moagem de cana-de-açúcar, com previsão de processamento de 50,5 milhões de toneladas. A produção de etanol pode alcançar 4,7 bilhões de litros, volume 11% superior ao da safra atual, que já foi recorde com 4,2 bilhões de litros.



Com esses números, Mato Grosso do Sul ocupa a 4ª posição entre os maiores produtores de etanol do Brasil e também é o 4º colocado em bioexportações. O desempenho reforça o papel do Estado na transição energética nacional, posicionando-se como uma referência em inovação e sustentabilidade no setor de biocombustíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!