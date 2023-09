MS é destaque no Ranking de Competitividade dos Estados 2023

Portal do MS

O Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição no País em relação ao seu capital humano no "Ranking de Competitividade dos Estados 2023", relatório elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil.

O quesito capital humano, no qual o estado se destacou nesta edição, contempla o nível educacional da mão de obra do estado, além de aspectos ligados à inserção no mercado de trabalho e os impactos sobre a produtividade da economia.

O Ranking tem como principal objetivo alcançar um entendimento mais profundo e abrangente das 27 unidades da federação, servindo de apoio para líderes políticos atuaram na melhoria da competitividade e da gestão pública de seus estados.

O estado também alcançou um bom desempenho no que diz respeito à sua solidez fiscal, ocupando a quinta posição entre todos entes federados. Neste quesito também foram avaliadas a taxa de investimentos (2ª colocação), que subiu três posições a última edição (2022), e a regra de ouro (4ª colocação), que são dispositivos legais que restrigem acesso a créditos financeiros. Neste último, o Mato Grosso do Sul também subiu três posições em relação a 2022.

Outro bom desempenho evidenciado é na infraestrutura (7ª posição), questão que leva em consideração, por exemplo, o custo de combustíveis (2ª colocação) e o acesso à energia elétrica (5ª colocação).

Para o secretário-executivo da Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, os dados mostram um caminho para o Estado. “É importante olhar para os números como um insumo para o planejamento do governo, definindo ações que permitam fortalecer ainda mais os bons resultados e atuar nos pilares que mostraram resultados insatisfatórios”.

O Mato Grosso do Sul também se destaca na governança ambiental, social e corporativa (conceito ESG, em inglês), ocupando a 10ª posição geral. A mesma colocação também para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das das Nações Unidas para serem cumpridos até 2030.

O Ranking de Competitividade dos Estados 2023 foi divulgado no dia 23 de agosto, em Brasília. Na ocasião, o Mato Grosso do Sul foi um dos vencedores do Prêmio de Excelência de Competitividade 2023, promovido pelo CLP, na categoria “Destaque Boas Práticas”, com o programa “Contrato de Gestão” .

O “Contrato de Gestão” foi escolhido entre mais de 150 políticas públicas das 27 unidades da federação, que se inscreveram na edição deste ano. O Prêmio de Excelência de Competitividade 2023 é uma das mais renomadas do Brasil.