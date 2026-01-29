MS Empreende Mais apresentar estratégias de desenvolvimento para 2026

Para fomentar e promover novos debates sobre gestão pública e ambiente positivo de negócios, o Governo do Estado e o Sebrae-MS promovem na próxima segunda-feira (2), a partir das 8 horas, a 3° edição do MS Empreende Mais. Um dos destaques do evento é o convênio para execução do programa Cidade Empreendedora.

A solenidade de abertura ocorre na sede do Sebrae-MS, em Campo Grande, com a participação das autoridades e instituições parceiras. Este ambiente favorável em Mato Grosso do Sul contribui para o ciclo de crescimento dos pequenos negócios, que hoje representam 89% dos empreendimentos do Estado.

O MS Empreende Mais tem justamente este objetivo de ser mais uma oportunidade para conhecer as estratégias conjuntas entre o Governo do Estado e Sebrae-MS para 2026, com foco no potencial econômico e nas ações para fomentar o empreendedorismo.

Também serão apresentados os resultados alcançados em 2025 e das ações desenvolvidas em conjunto para fortalecer os municípios. Entre as ações está justamente o programa Cidade Empreendedora.

Este convênio entre Estado e Sebrae-MS possibilita a execução do programa Cidade Empreendedora, que iniciou novo ciclo em julho de 2025. Atualmente, a iniciativa está presente em 36 municípios, em parceria com as prefeituras.

O programa amplia o foco no empreendedorismo ao integrar ações que aumentam a eficiência das administrações municipais. A atuação ocorre por meio de três frentes estruturantes: Excelência, Avança e Transforma, que organizam soluções conforme o nível de maturidade de cada cidade, respeitando suas vocações e desafios locais.

