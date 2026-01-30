MS fechou 2025 com saldo positivo de 19,7 mil empregos formais

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2025 com desempenho positivo na geração de empregos formais, puxado pelos setores de construção e serviços. As informações constam em relatório conjuntural elaborado pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base nos dados do Painel de Informações do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



O balanço aponta que o Estado registrou 419.472 admissões e 399.716 desligamentos ao longo do ano, resultando em um saldo positivo de 19.756 postos de trabalho com carteira assinada.



Com esse desempenho, o estoque total de empregos formais alcançou 689.951 vínculos ativos, o que representa um crescimento de 2,91% em relação a 2024, refletindo o fortalecimento da economia sul-mato-grossense e das políticas voltadas ao desenvolvimento e à geração de oportunidades.



O saldo positivo de empregos em 2025 foi impulsionado por todos os grandes grupamentos de atividades econômicas, que apresentaram desempenho favorável no acumulado do ano. O setor da construção liderou a geração de vagas, com saldo de 5.873 empregos, seguido por serviços (+4.835), indústria (+4.536), comércio (+3.258) e agropecuária (+1.256).



Na avaliação do secretário da Semadesc, Jaime Verruck, os dados apresentados evidenciam a dinâmica da economia de Mato Grosso do Sul, com crescimento e diversificação da base produtiva.



“Apesar dos indicadores positivos, ainda enfrentamos um desafio significativo. Há um conjunto de vagas formais abertas no Estado que não estão sendo preenchidas, indicando a capacidade de expansão do número de empregos formais, dada a disponibilidade existente”, salientou.



Verruck ressalta que o principal desafio do Estado a curto prazo reside na qualificação da mão de obra. “Temos este grande desafio, através do programa MS Qualifica e seus parceiros, e na atração de profissionais de outros estados para o Mato Grosso do Sul. Adicionalmente, precisamos focar na qualificação e inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho, além de continuar atraindo talentos de outras regiões", enfatizou o secretário.



Desempenho em dezembro



No mês, dezembro de 2025 teve saldo negativo de 11.281 empregos formais, resultado de 22.087 admissões e 33.368 desligamentos. Em comparação com novembro de 2025, houve redução de 24,72% nas admissões e aumento de 9,88% nos desligamentos.



Já na comparação com dezembro de 2024, os dados indicam retração de 3,39% nas admissões, redução de 10,97% nos desligamentos e queda de 22,83% no saldo de empregos no mês.



Apesar do resultado negativo pontual em dezembro, o desempenho acumulado de 2025 confirma a tendência de crescimento do mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul, com saldo positivo em todos os setores da economia.

