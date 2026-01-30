MS fechou 2025 com saldo positivo de 19,7 mil empregos formais

O balanço aponta que o Estado registrou 419.472 admissões e 399.716 desligamentos ao longo do ano, resultando em um saldo positivo de 19.756 postos de trabalho com carteira assinada
Álvaro Rezende/ Governo de MS
Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2025 com desempenho positivo na geração de empregos formais, puxado pelos setores de construção e serviços. As informações constam em relatório conjuntural elaborado pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base nos dados do Painel de Informações do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O balanço aponta que o Estado registrou 419.472 admissões e 399.716 desligamentos ao longo do ano, resultando em um saldo positivo de 19.756 postos de trabalho com carteira assinada.
Com esse desempenho, o estoque total de empregos formais alcançou 689.951 vínculos ativos, o que representa um crescimento de 2,91% em relação a 2024, refletindo o fortalecimento da economia sul-mato-grossense e das políticas voltadas ao desenvolvimento e à geração de oportunidades.
O saldo positivo de empregos em 2025 foi impulsionado por todos os grandes grupamentos de atividades econômicas, que apresentaram desempenho favorável no acumulado do ano. O setor da construção liderou a geração de vagas, com saldo de 5.873 empregos, seguido por serviços (+4.835), indústria (+4.536), comércio (+3.258) e agropecuária (+1.256).
Na avaliação do secretário da Semadesc, Jaime Verruck, os dados apresentados evidenciam a dinâmica da economia de Mato Grosso do Sul, com crescimento e diversificação da base produtiva.
“Apesar dos indicadores positivos, ainda enfrentamos um desafio significativo. Há um conjunto de vagas formais abertas no Estado que não estão sendo preenchidas, indicando a capacidade de expansão do número de empregos formais, dada a disponibilidade existente”, salientou.
Verruck ressalta que o principal desafio do Estado a curto prazo reside na qualificação da mão de obra. “Temos este grande desafio, através do programa MS Qualifica e seus parceiros, e na atração de profissionais de outros estados para o Mato Grosso do Sul. Adicionalmente, precisamos focar na qualificação e inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho, além de continuar atraindo talentos de outras regiões", enfatizou o secretário.
Desempenho em dezembro
No mês, dezembro de 2025 teve saldo negativo de 11.281 empregos formais, resultado de 22.087 admissões e 33.368 desligamentos. Em comparação com novembro de 2025, houve redução de 24,72% nas admissões e aumento de 9,88% nos desligamentos.
Já na comparação com dezembro de 2024, os dados indicam retração de 3,39% nas admissões, redução de 10,97% nos desligamentos e queda de 22,83% no saldo de empregos no mês.
Apesar do resultado negativo pontual em dezembro, o desempenho acumulado de 2025 confirma a tendência de crescimento do mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul, com saldo positivo em todos os setores da economia.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
MS terá três mega usinas de energia solar
Operação combate furto de energia e leva seis pessoas à delegacia na Capital
Mais de 40 famílias têm ligações clandestinas de energia retiradas em Anastácio
Trânsito
Acidente aconteceu no cruzamento da rua Pandiá Calógeras com a rua Manoel Antônio Paes de Barros,
Sorte
Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS