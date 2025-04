MS ganha usina de hidrogênio que vai atrair R$ 2 bilhões de investimento

Usina de hidrogênio verde foi instalada na UFMS / Saul Schramm/Governo do Estado

Com ambiente favorável e propício à energia renovável e desenvolvimento sustentável, Mato Grosso do Sul ganha sua primeira usina de hidrogênio verde. Ela foi instalada na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), representando um marco na transição energética do Estado. A estimativa é que a usina vai atrair investimento de R$ 2 bilhões até 2030.

O governador Eduardo Riedel participou da inauguração nesta sexta-feira (25). “Alegria muito grande participar deste momento de celebração. O que representa esta usina para Mato Grosso do Sul é muito relevante, a transição energética é um tema que faz parte do nosso eixo estratégico. Com ambiente de negócio favorável, conseguimos contribuir para atração de negócios e investimentos no setor”.

Riedel destacou que o novo empreendimento faz parte da política estadual, de tornar Mato Grosso do Sul carbono neutro até 2030. “Isto não se faz da noite para o dia, mas com esforço de muita gente. Assim vamos construindo um caminho para se tornarmos cada vez mais forte, com apoio ao ambiente de pesquisa e inovação. Isto traz crescimento e desenvolvimento sustentável, para gerar empregos e renda em um nível cada vez maior”.

Este projeto piloto consiste numa parceria entre a UFMS, a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP) e a empresa de energia renovável Green World Energy Hydrogen (GWE). A iniciativa pioneira e inovadora no Centro-Oeste é voltada à produção de energia limpa e renovável, a partir da separação da molécula da água (HO), utilizando energia elétrica de fonte solar e água.

“Investir em ciência é um investimento em desenvolvimento e educação. Para construir um projeto como este precisamos de coragem e colaboração. Somos uma universidade que tem como valores a sustentabilidade, inovação e empreendedorismo. Este é um caminho que não tem mais volta, de apresentar projetos estratégicos para nosso Estado”, afirmou a reitora da UFMS, Camila Ítavo.

A usina terá capacidade de produzir uma tonelada de hidrogênio por mês. Isto coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda da transição energética e da pesquisa em hidrogênio verde no Brasil, por meio do Laboratório Multiusuário de Estudos sobre o Hidrogênio Verde da UFMS. O empreendimento vai capacitar 500 profissionais, como professores e engenheiros, para atuar na área.

Ela vai funcionar com base em um sistema composto por painéis solares (geração de energia elétrica renovável), eletrolisador (equipamento que separa hidrogênio e oxigênio) e sistema de controle e monitoramento, que permitirá acompanhamento remoto e análise de dados para fins científicos e tecnológicos.

Nas instalações, serão feitos estudos sobre tecnologias derivadas do hidrogênio verde, como os chamados diesel verde e fertilizantes verdes. “O hidrogênio e todos os seus derivados não é mais o futuro e sim uma necessidade para o presente. Ele é mais uma alternativa (energia), que tem suas vantagens. Um dos grandes desafios agora é trabalhar na capacitação das pessoas, qualificar mão de obra“, ponderou Marcelo Estrela Fiche, coordenador geral do projeto pela RBCIP.

Mato Grosso do Sul atingiu em 2024 a capacidade instalada total de 9.843 MW de energia, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Desse total, as fontes renováveis correspondem a 94% da capacidade instalada, mostra o compromisso do Estado com a sustentabilidade, com energia mais limpa, para criar um ambiente inclusivo, próspero e verde.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS