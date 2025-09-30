Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 19:10

Economia

MS gera 2.718 empregos formais em agosto e com destaque na construção e indústria

Foram registradas 35.566 admissões contra 32.848 desligamentos no período

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 17:56

As informações têm como base o Caged / Governo do Estado

Mato Grosso do Sul fechou o mês de agosto de 2025 com saldo positivo de 2.718 postos de trabalho formais, com destaque para os setores de Construção e Indústria, segundo dados do Observatório do Trabalho de MS, divulgados nesta segunda-feira (29) pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Funtrab.

As informações têm como base o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Foram registradas 35.566 admissões contra 32.848 desligamentos no período. No acumulado de janeiro a agosto, o Estado contabiliza 29.861 novas vagas formais, o que representa crescimento de 2,63% em relação ao estoque de empregos de 2024.

Com esse resultado, Mato Grosso do Sul ocupa a 15ª posição no ranking nacional de empregabilidade. Nos últimos 12 meses (setembro/24 a agosto/25), o saldo chegou a 17.964 empregos gerados. A taxa de rotatividade foi de 32,65%, alinhada à média nacional (32,98%).

Entre os setores econômicos, a Construção liderou em agosto com 1.140 novas vagas, seguida pela Indústria (650), Serviços (571) e Comércio (532). Apenas a Agropecuária apresentou resultado negativo, com fechamento de 175 postos de trabalho, desempenho relacionado ao período de entressafra da soja, conhecido como vazio sanitário (15 de junho a 15 de setembro), que reduz temporariamente a demanda por mão de obra no campo.

“Os números confirmam a consistência da nossa política de qualificação e de fortalecimento do mercado formal de trabalho em Mato Grosso do Sul. Mesmo em um cenário de sazonalidade, como é o caso da agropecuária no período de entressafra, o Estado segue ampliando oportunidades em setores estratégicos como a construção, a indústria e os serviços. Isso demonstra que estamos no caminho certo, investindo na formação profissional e criando condições para que as empresas gerem mais empregos e renda para a população sul-mato-grossense”, comentou o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar.

Os municípios com maiores saldos positivos foram Campo Grande (+645); Nova Alvorada do Sul (+302); Ribas do Rio Pardo (+292); Dourados (+233); São Gabriel do Oeste (+225); Aparecida do Taboado (+170); Três Lagoas (+170); Paranaíba (+125); Bataguassu (+116); Chapadão do Sul (+107). Já os maiores saldos negativos foram registrados nas cidades de Água Clara (-184), Costa Rica (-67), Caarapó (-63), Rio Brilhante (-61), Sidrolândia (-40), Corumbá (-36), Brasilândia (-32), Paraíso das Águas (-31), Naviraí (-24) e Aral Moreira (-24).

*Com informações da Comunicação Semadesc

