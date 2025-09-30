MS gera 2.718 empregos formais em agosto e com destaque na construção e indústria

Foram registradas 35.566 admissões contra 32.848 desligamentos no período
As informações têm como base o Caged / Governo do Estado
Mato Grosso do Sul fechou o mês de agosto de 2025 com saldo positivo de 2.718 postos de trabalho formais, com destaque para os setores de Construção e Indústria, segundo dados do Observatório do Trabalho de MS, divulgados nesta segunda-feira (29) pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Funtrab.
As informações têm como base o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Foram registradas 35.566 admissões contra 32.848 desligamentos no período. No acumulado de janeiro a agosto, o Estado contabiliza 29.861 novas vagas formais, o que representa crescimento de 2,63% em relação ao estoque de empregos de 2024.
Com esse resultado, Mato Grosso do Sul ocupa a 15ª posição no ranking nacional de empregabilidade. Nos últimos 12 meses (setembro/24 a agosto/25), o saldo chegou a 17.964 empregos gerados. A taxa de rotatividade foi de 32,65%, alinhada à média nacional (32,98%).
Entre os setores econômicos, a Construção liderou em agosto com 1.140 novas vagas, seguida pela Indústria (650), Serviços (571) e Comércio (532). Apenas a Agropecuária apresentou resultado negativo, com fechamento de 175 postos de trabalho, desempenho relacionado ao período de entressafra da soja, conhecido como vazio sanitário (15 de junho a 15 de setembro), que reduz temporariamente a demanda por mão de obra no campo.
“Os números confirmam a consistência da nossa política de qualificação e de fortalecimento do mercado formal de trabalho em Mato Grosso do Sul. Mesmo em um cenário de sazonalidade, como é o caso da agropecuária no período de entressafra, o Estado segue ampliando oportunidades em setores estratégicos como a construção, a indústria e os serviços. Isso demonstra que estamos no caminho certo, investindo na formação profissional e criando condições para que as empresas gerem mais empregos e renda para a população sul-mato-grossense”, comentou o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar.
Os municípios com maiores saldos positivos foram Campo Grande (+645); Nova Alvorada do Sul (+302); Ribas do Rio Pardo (+292); Dourados (+233); São Gabriel do Oeste (+225); Aparecida do Taboado (+170); Três Lagoas (+170); Paranaíba (+125); Bataguassu (+116); Chapadão do Sul (+107). Já os maiores saldos negativos foram registrados nas cidades de Água Clara (-184), Costa Rica (-67), Caarapó (-63), Rio Brilhante (-61), Sidrolândia (-40), Corumbá (-36), Brasilândia (-32), Paraíso das Águas (-31), Naviraí (-24) e Aral Moreira (-24).
*Com informações da Comunicação Semadesc
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Economia
De acordo com Banco Central, problema já foi resolvido
Educação
Policiais penais da Agepen participaram da entrega de 200 aparelhos celulares
Polícia
Fiscalização encontrou peixes deteriorados, excesso de gelo e falta de selo de inspeção
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS