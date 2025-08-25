MS já soma R$ 1,47 milhão em crédito rural com o programa AgroAmigo

Crédito pode ser aplicado em melhorias na estrutura da propriedade e no sistema produtivo / Divulgação

A iniciativa faz parte de uma política nacional de inclusão produtiva e tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para agricultores que vivem da produção em pequenas propriedades. O programa oferece juros de apenas 0,5% ao ano, com prazo de até três anos para pagamento e bônus de adimplência de até 40%.

O Governo Federal lançou oficialmente, nesta segunda-feira (25), o AgroAmigo, programa de microcrédito produtivo rural voltado a agricultores familiares de baixa renda. No Centro-Oeste, a medida já movimenta recursos importantes, com o Mato Grosso do Sul figurando entre os estados beneficiados: até o momento, foram firmados 124 contratos, totalizando R$ 1,47 milhão em crédito liberado para pequenos produtores do estado.

No total, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional destinou R$ 500 milhões ao Centro-Oeste. Até agosto, foram assinados 556 contratos na região, com R$ 6,55 milhões em financiamentos. Goiás lidera a execução com R$ 3,4 milhões, seguido por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (R$ 1,22 milhão) e o Distrito Federal (R$ 452 mil).

Segundo o ministro Waldez Góes, o AgroAmigo fortalece o compromisso do governo com a inclusão econômica no campo. “É fundamental que a região Centro-Oeste vivencie os impactos positivos do microcrédito, como já ocorre no Nordeste”, destacou.

O programa é destinado a agricultores familiares enquadrados no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), com renda bruta anual de até R$ 50 mil, incluindo assentados, pescadores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

Os recursos podem ser usados para investimento em estrutura produtiva — como sistemas de irrigação, recuperação de pastagens, compra de animais, sementes, adubos, construção de armazéns e montagem de agroindústrias de pequeno porte.

Mais de 100 mil famílias devem ser atendidas

Com reforço de R$ 1 bilhão oriundos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO e FCO), o AgroAmigo tem meta de beneficiar mais de 100 mil famílias em todo o país. A operação do programa ocorre em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Ao reservar parte dos fundos historicamente direcionados a grandes empreendimentos para apoiar pequenos produtores, o Governo Federal busca reduzir desigualdades regionais, combater a fome e fomentar o desenvolvimento rural sustentável.