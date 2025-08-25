MS já soma R$ 1,47 milhão em crédito rural com o programa AgroAmigo

Iniciativa do Governo Federal visa beneficiar agricultores familiares com microcrédito produtivo e juros baixos
Crédito pode ser aplicado em melhorias na estrutura da propriedade e no sistema produtivo / Divulgação
O Governo Federal lançou oficialmente, nesta segunda-feira (25), o AgroAmigo, programa de microcrédito produtivo rural voltado a agricultores familiares de baixa renda. No Centro-Oeste, a medida já movimenta recursos importantes, com o Mato Grosso do Sul figurando entre os estados beneficiados: até o momento, foram firmados 124 contratos, totalizando R$ 1,47 milhão em crédito liberado para pequenos produtores do estado.
A iniciativa faz parte de uma política nacional de inclusão produtiva e tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para agricultores que vivem da produção em pequenas propriedades. O programa oferece juros de apenas 0,5% ao ano, com prazo de até três anos para pagamento e bônus de adimplência de até 40%.
No total, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional destinou R$ 500 milhões ao Centro-Oeste. Até agosto, foram assinados 556 contratos na região, com R$ 6,55 milhões em financiamentos. Goiás lidera a execução com R$ 3,4 milhões, seguido por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (R$ 1,22 milhão) e o Distrito Federal (R$ 452 mil).
Segundo o ministro Waldez Góes, o AgroAmigo fortalece o compromisso do governo com a inclusão econômica no campo. “É fundamental que a região Centro-Oeste vivencie os impactos positivos do microcrédito, como já ocorre no Nordeste”, destacou.
O programa é destinado a agricultores familiares enquadrados no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), com renda bruta anual de até R$ 50 mil, incluindo assentados, pescadores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.
Os recursos podem ser usados para investimento em estrutura produtiva — como sistemas de irrigação, recuperação de pastagens, compra de animais, sementes, adubos, construção de armazéns e montagem de agroindústrias de pequeno porte.
Mais de 100 mil famílias devem ser atendidas
Com reforço de R$ 1 bilhão oriundos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO e FCO), o AgroAmigo tem meta de beneficiar mais de 100 mil famílias em todo o país. A operação do programa ocorre em parceria com a Caixa Econômica Federal.
Ao reservar parte dos fundos historicamente direcionados a grandes empreendimentos para apoiar pequenos produtores, o Governo Federal busca reduzir desigualdades regionais, combater a fome e fomentar o desenvolvimento rural sustentável.
Economia
Receita paga nesta quinta terceiro lote de restituição do IR de 2025
Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de restituição do IR
Receita libera consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda nesta quinta
Polícia
Motorista capotou picape na rodovia
Saúde
O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS