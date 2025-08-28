Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 11:51

Semadesc

MS mantém crescimento do mercado formal de trabalho

Saldo foi positivo de 3.023 empregos em julho

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 08:26

Luiz Valney, Funtrab

Mato Grosso do Sul registrou em julho um saldo positivo de 3.023 postos de trabalho formais, segundo dados do Observatório do Trabalho de MS, divulgados quarta-feira (27) pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Funtrab, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho.

Foram 36.395 admissões contra 33.372 desligamentos no período. No acumulado de janeiro a julho, o Estado abriu 26.755 novos empregos formais, o que representa um crescimento de 4,2% em relação ao estoque de empregos de 2024 e garante a 13ª posição entre as unidades da federação em empregabilidade.

Nos últimos 12 meses (ago/24 a jul/25), o saldo foi de 16.689 novos empregos, com um total de 697.024 postos formais ocupados em Mato Grosso do Sul. A taxa de rotatividade ficou em 32,69%, dentro da média nacional.

Outro destaque foi o ritmo de admissões em julho de 2025, que apresentou crescimento de 69% em relação a junho e de 4,1% em relação ao mesmo mês de 2024. Já os desligamentos tiveram alta de 6,5% em relação a junho, mas ficaram 1,56% abaixo do registrado em julho do ano passado.

Os setores que mais se destacaram em julho foram a construção civil (+1.191 vagas), o comércio (+675) e os serviços (+603). Entre os municípios, Campo Grande liderou com saldo positivo de 583 empregos, seguido por Inocência (+376), Chapadão do Sul (+343), Nova Alvorada do Sul (+221) e São Gabriel do Oeste (+218). Já as cidades com maiores saldos negativos foram Dourados (-154), Água Clara (-104), Caarapó (-95), Três Lagoas (-92) e Rio Brilhante (-81).

De acordo com o secretário Jaime Verruck, os números confirmam a tendência de crescimento da economia sul-mato-grossense e estão diretamente relacionados aos resultados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), no qual Mato Grosso do Sul aparece entre os destaques no pilar Capital Humano.

“Ter saldo positivo de empregos com carteira assinada significa fortalecer o nosso Capital Humano, que é um dos pilares que colocaram Mato Grosso do Sul na 9ª posição do ranking de competitividade nacional. Isso mostra que a estratégia do Governo do Estado, de combinar atração de investimentos, diversificação produtiva e qualificação profissional, está dando resultados concretos. O trabalhador sul-mato-grossense encontra hoje mais oportunidades formais e está cada vez mais preparado para os novos desafios do mercado”, destacou o Jaime Verruck.

O secretário lembra ainda dos últimos dados da PNAD Contínua Trimestral do IBGE. “A taxa de desocupação em Mato Grosso do Sul caiu para 2,9% no segundo trimestre de 2025, o menor patamar já registrado desde 2012 e mantendo o Estado na quarta posição entre as menores taxas de desemprego do país e confirmando a solidez do mercado de trabalho sul-mato-grossense”, finalizou o titular da Semadesc.

O Observatório do Trabalho de MS consolida mensalmente os dados de geração de emprego e renda, permitindo que a Semadesc e a Funtrab direcionem políticas públicas para fortalecer ainda mais a inclusão produtiva e a empregabilidade em todo o Mato Grosso do Sul.

Educação

Bonito inicia entrega de kits escolares para mais de 3 mil alunos

Entrega simbólica ocorreu na Escola Manoel Inácio de Farias

Desenvolvimento

Programa MS Ativo é vencedor de prêmio nacional de competitividade

O governador Eduardo Riedel recebeu o prêmio, marcando o terceiro ano consecutivo em que o Estado se destaca nacionalmente

