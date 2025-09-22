Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:40

Tesouro Nacional

MS obtém nota A no ranking de 'Qualidade da Informação Contábil'

Este é o 4º ano consecutivo da nota

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 07:12

Álvaro Rezende, Secom

Mato Grosso do Sul conquistou, pelo quarto ano consecutivo, a nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, divulgado nesta semana pelo Tesouro Nacional no Diário Oficial da União. O resultado refere-se ao exercício de 2024 e consolida o Estado entre os que apresentam maior rigor e transparência na gestão das contas públicas.

No total, 19 estados receberam nota A. Mato Grosso do Sul aparece com 96,468% de desempenho no Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF), índice que avalia a precisão, integridade, qualidade e consistência das informações enviadas pelos entes federativos ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Desde 2020, Mato Grosso do Sul mantém nota A na avaliação nacional. O histórico comprova avanços expressivos: em 2019, a nota registrada havia sido de 61,90 pontos; em 2020, 91,47 pontos; em 2021, 95,66 pontos; e em 2022, 126,84 pontos.

Para a coordenadora de Gestão Fiscal da Sefaz, auditora fiscal da Receita Estadual, Karoline Ferreira Dutra, o ranking vai além de um indicador técnico: ele influencia diretamente a credibilidade do Estado e sua capacidade de gestão.

“O ranking tem um papel fundamental para a nota da CAPAG, porque é por meio dele que conseguimos ampliar o nosso espaço fiscal. Quanto melhor a classificação — B, B+, A ou A+ —, maior é a capacidade de contratação e, consequentemente, de execução de políticas públicas”, explicou.

Ela também ressaltou que o resultado só é possível graças a um trabalho conjunto. “Cada inconsistência apontada pelo Tesouro Nacional pode significar perda de pontos. Por isso, é um processo que exige rigor não apenas da Sefaz, mas também dos demais poderes, que são corresponsáveis pela qualidade das informações contábeis e fiscais. Esse reconhecimento é fruto do empenho de toda a equipe, em especial da área técnica da contabilidade, que atua com responsabilidade para que o Estado cumpra, dentro do prazo, todas as exigências do Tesouro Nacional”, complementa.

A superintendente de Contabilidade Geral do Estado, Oraide Serafim Baptista Katayama, reforçou que a conquista é resultado de uma cultura de aprimoramento permanente.

“Essa nota demonstra o empenho da equipe em melhorar continuamente a qualidade das informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis e nos Relatórios Fiscais, que são publicados e encaminhados para a prestação de contas. O objetivo da avaliação é justamente esse: fomentar a qualidade dos dados utilizados tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários da informação”, destacou.

Transparência e credibilidade

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal foi criado pela Secretaria do Tesouro Nacional para avaliar os dados enviados pelos estados e municípios por meio do Siconfi. O objetivo é assegurar que as informações contábeis e fiscais divulgadas ao público sejam confiáveis, transparentes e consistentes, fortalecendo a gestão fiscal e a credibilidade junto à sociedade.

Segundo Karoline Dutra, esse é o verdadeiro impacto da conquista: “O ranking mostra à sociedade que Mato Grosso do Sul trata suas informações fiscais e contábeis com seriedade, transparência e compromisso, ao mesmo tempo em que garante avanços concretos na nota da CAPAG e no espaço fiscal do Estado”, finaliza.

Além de Mato Grosso do Sul, outros 18 estados alcançaram nota A em 2024: Goiás, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Piauí, Bahia, Santa Catarina, Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e Alagoas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

