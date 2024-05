MS ocupa 1ª posição no indicador Qualidade de Crédito para Pessoa Física

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Mato Grosso do Sul ocupa a primeira posição no indicador "Qualidade de Crédito para Pessoa Física", do Ranking de Competitividade dos Estados 2023, elaborado pela organização não governamental CLP (Centro de Liderança Pública). O indicador, produzido a partir de dados do Banco Central, avaliou o percentual de modalidades não-emergenciais (consignado, habitacional, veículos e rural) para pessoa física.

De acordo com o diretor-presidente da CLP, Tadeu Barros, as modalidades de crédito consideradas no indicador, como consignado, habitacional, veículos e rural, estão ligadas à qualidade do crédito.

"O consignado, para citar um exemplo, é descontado diretamente da folha de pagamento, diminuindo o risco de inadimplência. Já o crédito habitacional e para veículos engloba a aquisição de ativos tangíveis (imóveis, carros, etc..) os quais permitem mais segurança para quem está emprestando o recurso. Por fim, o crédito rural é considerado de alta qualidade devido à natureza estável e indispensável do setor agrícola, além do apoio governamental associado a esse tipo de crédito", explica Tadeu Barros.

Ainda segundo o dirigente, tais modalidades de crédito evidenciam mais estabilidade financeira e responsabilidade por parte dos tomadores de recursos, incrementando a qualidade do crédito concedido. "Portanto, quanto maior sua participação no crédito total melhor será o perfil do mercado de crédito do Estado", analisa.

O Ranking de Competitividade dos Estados, ferramenta que reúne dados para auxiliar gestores públicos a diagnosticar problemas e elencar prioridades, já é utilizado por mais de 20 estados brasileiros.