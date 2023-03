MS passa a contar com mapa para medir a capacidade de retenção de água pelo solo

Mato Grosso do Sul passa a contar, a partir de agora, com um instrumento para medir a capacidade de retenção da água dos solos. A ferramenta, que é um mapa, foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) no Estado, que passa a ser o único no País a contar com um trabalho nessa escala de detalhamento, segundo a assessoria de imprensa do órgão.

Ainda segundo a assessoria, o conceito de água disponível permite estimar o risco climático e otimizar o plantio de diferentes culturas agrícolas. Isso acontece porque é considerando o clima nas diferentes épocas, as características dos solos e as exigências hídricas dos cultivos. Com a possibilidade de conhecer a capacidade de reter e disponibilizar a água em diferentes solos, fica mais fácil planejar e executar as práticas agrícolas em todas as épocas do ano.

O instrumento permite, ainda, maior precisão no planejamento de políticas agrícolas específicas de incentivo a plantio de culturas com menor risco climático. Em consequência, enfatiza a assessoria de imprensa da Embrapa, o melhor planejamento ajuda a reduzir as perdas agrícolas e financeiras dos agricultores.