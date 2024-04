MS quintuplica abate de bovinos para exportação à China com novos frigoríficos

Agenda nesta manhã / Saul Schramm/Governo do Estado

O governador Eduardo Riedel participou da solenidade que marcou o primeiro embarque de carne bovina das novas plantas habilitadas pela China para exportação. O evento foi realizado na fábrica da JBS em Campo Grande e contou também com a presença de várias autoridades públicas, entre elas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao. A solenidade foi precedida por uma visita ao interior da unidade, onde os presentes puderam conhecer a produção do local.

Seis frigoríficos foram habilitados em Mato Grosso do Sul para exportação de carne bovina, o que deve ampliar de 11% para 57% o potencial de embarque sul-mato-grossense para o país asiático, podendo abater com o SIF (Serviço de Inspeção Federal) até 2,3 milhões de cabeça de gado por ano, contra os 467 mil registrados até então.

As novas unidades habilitadas ficam em Campo Grande (duas), Naviraí, Bataguassu, Cassilândia e São Gabriel do Oeste. Assim, Mato Grosso do Sul soma 11 unidades habilitadas - anteriormente estavam aptas plantas em Iguatemi (duas), Rochedo, Aparecida do Taboado e Dourados - e sobe em 50% sua capacidade de produção com viés de exportação ao mercado internacional.

"Nós estamos levando alimento de qualidade para o mundo. O Mato Grosso do Sul é um estado que contribui para o crescimento do Brasil. Temos a terceira menor taxa de desemprego do país e vou acabar este mandato erradicando a pobreza extema, que hoje já é a segunda menor taxa do país", disse Riedel.

Referência na exportação de carne bovina, as novas plantas habilitadas trazem aspectos positivos para o Estado, acredita o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

"Essa expansão vai permitir uma melhoria dos preços internos ao produtor sul-mato-grossense. Teremos aumento da exportação, aumento da balança comercial e, o mais importante disso, é uma melhoria da estrutura de preços internos em Mato Grosso do Sul", disse o secretário.

A unidade da JBS em Campo Grande é a maior planta frigorífica do Brasil e, com essa ampliação, será a maior da América Latina, com produção diária de 440 toneladas de carne e 136 toneladas de hambúrgueres (2,4 milhões de unidades). O local foi o primeiro frigorífico visitado pelos chineses e está entre as 38 plantas que foram habilitadas no dia 12 de março deste ano.

Mato Grosso do Sul foi o estado que mais se beneficiou das habilitações. Em todo o Brasil são 24 plantas de processamento de bovinos, oito de frangos, além de uma de termoprocessamento e cinco entrepostos. O país passou de 106 plantas habilitadas pela China (47 de aves, 41 de bovinos e 17 de suínos) para 144 unidades.

"Temos a maior empresa produtora de proteína animal do mundo e hoje estamos exportando o primeiro carregamento de carne para a China, que esta comprando carne de qualidade", afirmou o presidente da República.

Resultados

O aumento das vendas de proteína animal para a Ásia tem papel fundamental no cenário de exportações de Mato Grosso do Sul. A China, que já era o maior parceiro comercial do Estado, destino de 26% dos produtos no primeiro bimestre do ano passado, passou a ter uma fatia ainda maior, com 38,6% neste ano (até fevereiro).

O gigante asiático comprou US$ 510,1 milhões em produtos de Mato Grosso do Sul, 79,3% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior.

A China também é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango, se destacando como maior parceiro comercial para proteína animal. Em 2023, o país asiático importou 2,2 milhões de toneladas de carnes do Brasil, ultrapassando mais de US$ 8,2 bilhões.

*Com informações do Governo do Estado