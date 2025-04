MS recebe 264 mil declarações do IR até a manhã desta terça

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

Até as 9 horas desta terça-feira (29), Mato Grosso do Sul já recebeu 264 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, segundo dados da Receita Federal. Apesar do bom ritmo, ainda há um longo caminho a percorrer, já que mais de 400 mil documentos ainda precisam ser entregues até o final do prazo.

O prazo para a transmissão das declarações termina no dia 30 de maio, e a expectativa é que o total de declarações enviadas chegue a aproximadamente 672 mil até lá. Isso significa que ainda há tempo para quem precisa regularizar sua situação e evitar possíveis multas por atraso.

Para quem ainda não fez a sua declaração, é importante ficar atento às informações necessárias e às novidades do programa do IRPF 2025. A Receita Federal reforça a importância de fazer a declaração dentro do prazo, garantindo a regularidade e evitando problemas futuros.

Se você ainda não entregou sua declaração, não deixe para a última hora! Procure um profissional de confiança ou utilize os canais digitais da Receita Federal para fazer o procedimento de forma segura e prática.

Fique atento às atualizações e lembre-se: o prazo termina no dia 30 de maio. Aproveite para organizar seus documentos e fazer sua declaração com calma.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!