MS registra aumento no volume de empresas abertas

Divulgação

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 7.706 empresas neste ano, sendo 913 apenas em agosto. O volume é 9,16% superior ao mesmo período do ano passado, quando o Estado contabilziava 7.059 registros. Os números foram divulgados pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems).



Com base no relatório, o setor de serviços lidera o resultado, com 5.480 estabelecimentos neste ano, seguido pelo comércio com 1.927 e indústria com 299 empresas. No mês de agosto foram 652 empresas de serviços, 229 de comércio e 32 na indústria.



Entre os municípios Campo Grande lidera a constituição de firmas com 4.344 registros no ano, seguido por Dourados com 893, Três Lagoas com 382 e Ponta Porã com 197.



Já os fechamentos de empresas somaram 548 em agosto, com maior volume na Capital do Estado.



Na avaliação do diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, o volume de registros mensais tem mantido um ritmo estável. "Tivemos 913 novos empreendimentos, constituições de empresas neste mês de agosto, o que é bastante favorável, mantendo a proporcionalidade de extinções, o que para a gente é satisfatório. Isso comprova que a política econômica, que o número de empresas mantém-se em crescimento no Estado", salienta Domingos.



Ele destaca ainda que o desempenho está relacionado ao crescimento do PIB com o número de prestadoras de serviço registrado. "O setor corresponde a 71,11% dos registros efetuados. O comércio mantém-se estável com 25,01% e a indústria com 3,88%", complementa.



"É com satisfação que a Jucems continua colaborando, aprimorando com capacitações, treinamentos e investindo em tecnologia para melhor atender ao nosso público empresarial", concluiu o presidente da entidade.