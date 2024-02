MS registra recorde de empresas abertas em 2024

A economia sul-mato-grossense ganhou 862 novas empresas no mês de janeiro de 2024, número recorde para o mês, de acordo com a série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Os dados foram divulgados pela Jucems na manhã desta terça-feira (6).

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, ressalta que o resultado registrado em janeiro de 2024 corrobora com as políticas públicas aprimoradas pelo governador Eduardo Riedel para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável e social.

“Nós fechamos o ano de 2023 com a marca de 10 mil novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul, o quarto recorde, consecutivo, em toda a série histórica da Junta Comercial”, lembrou.

“Agora, iniciamos o ano de 2024 com mais um recorde, atingindo o melhor resultado para o mês de janeiro. Com a implantação do MS Agiliza Empresas, pelo Governo do Estado, os procedimentos de registro de empresas em Mato Grosso do Sul devem ficar cada vez mais simplificados e ágeis. Essa condição, aliada às políticas da administração estadual, de promoção do desenvolvimento econômico e de fomento ao empreendedorismo, proporcionam um ambiente de negócios cada vez mais atrativo e competitivo em nosso Estado”, finalizou Jaime Verruck.

“A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul quebrou um novo recorde. Em janeiro de 2024, registrou o maior número de empresas abertas nos últimos anos. São 862 novas constituições. Isso implica em dizer que a política de desenvolvimento adotado pelo governo de Mato Grosso do Sul está certa e que isso tende a crescer cada vez mais. Entendemos que o ano de 2024 deverá ter o maior número de abertura de empresas do Mato Grosso do Sul. Isso valoriza o trabalho e a política de desenvolvimento efetuado pelos nossos gestores”, comentou Nivaldo da Rocha, presidente da Jucems.

Em janeiro, foram abertas 579 novas empresas no setor de Serviços, 249 no Comércio e 34 Indústrias. Das 862 novas empresas abertas no Estado no período, 364 foram constituídas em Campo Grande; 98 em Dourados; 52 em Três lagoas; 23 em Sidrolândia; 22 em Chapadão do Sul; 19 em Corumbá; 17 em Nova Andradina; 17 em Ponta Porã; 13 em Maracaju e 13 em Paranaíba. Ainda conforme o balanço estatístico da Junta Comercial, foram encerradas 518 empresas em Mato Grosso do Sul no primeiro mês de 2024.